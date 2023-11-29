Antalya Kızılarık Mahallesi’nde barınma mücadelesi devam ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kızılarık Mahallesi sakinleri, 80 yıldır yaşadıkları evlerinden çıkarılmak istenmeleri üzerine başlattıkları barınma mücadelesini büyüterek sürdürüyor.

Konuyla ilgili Kızılarık Barınma Platformu, yoğun yağışa rağmen çok sayıda mahallelinin de katılımıyla Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Kızılarık Barınma Platformu adına açıklama yapan Engin Akbaba, mahallelinin yaşadığı duruma tepkisinin şöyle dile getirdi:

"150 yıldır, atadan, dededen bizim olan araziler 1947 yılında başlayıp 60 yıl sürdükten sonra 2007 yılında biten, davalarla elimizden alınıp Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı’nın adına tapu da tescil edildi.

2009 yılından beri kendi arazilerimize ecri-i misil adı altında kira ödüyoruz. Kendi toprağımızda el durumuna- yabancı durumuna düşürülmeye çalışılıyoruz."

Akbaba, "Bir de çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan öz vatanımız olan Kızılarık’ta bize, toprağın gerçek sahiplerine, hak sahiplerine, işgalci ya da kiracı gibi sıfatlar yapıştırmaya, yakıştırmaya çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bizler işgalci değil hak sahibiyiz. 70-80 yıllık evlerimiz, bahçelerimizde bulunan 100-150 yıllık meyve ağaçları ile durum sabittir" sözleriyle açıklamayı sürdürdü.

Açıklamanın ardından Kızılarık Barınma Platformu adına bir heyet Vakıflar Bölge Müdürlüğüne girerek konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiler.

Rant soslu ayrımcılık

Antalya’da Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Kızılarık Mahallesi’nde vakıf arazisi üzerinde oturan vatandaşlara tahliye tebligatnamesi gönderilmişti. Vakıf arazileri için uygulanan ve üzerinde oturanlara arazilerin satışını öngören 4706 sayılı yasa, Kızılarık için uygulanmamıştı.

Yaklaşık 22 bin nüfuslu Kızılarık Mahallesi’nde vakıf arazileri üzerinde oturanların toplu tahliyesi isteniyor. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1500 kişinin ikamet ettiği 332 müstakil evin tahliye edilmesini istemişti. On yıllardır oturdukları evleri boşaltmaları için yaklaşık 1 ay önce 30 gün süre tanınan mahalle halkı mücadelesini sürdürüyor.

Avukat Polat Balkan, soL'a yaptığı açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün tahliye tebligatlarının hukuka aykırı olduğunu söylemişti. Balkan, yürütmenin durdurulması talebiyle iki ayrı dava açtıklarını belirtmişti.

Ortada mezhepsel ayrımcılığın da söz konusu olduğunu vurgulayan Balkan, “Elbette burası inşaat sektörünün gözünü boyuyor. Antalya’da astronomik düzeyde artan konut fiyatları ve kiralar Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün de iştahını kabartmış olabilir. En az 332 binaya eşdeğer bir alan söz konusu. Muratpaşa Belediyesi’nin 5 yıllık bütçesine denk düşüyor” diye konuşmuştu.

Tebligatlar iptal edilmişti

Davaların açılmasının ardından, Sadrazam Kuyucu Muratpaşa Abdülselam Vakfı, beş mahalleliye konut projesinden vazgeçtiklerini açıklayarak, tebligatların süresinin dolmasının son günü iptal etmişti.