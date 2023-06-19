Antalya KDK: Sinem Albeni'nin acı ve haksız ölümü karşısında derin bir üzüntü ve öfke duyuyoruz

Antalya'da eşi tarafından darp edilen Sinem Albeni, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Kadın cinayetinin ardından açıklama yapan Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri tüm kadınları özgür, eşit ve güvende olduğu bir düzen için mücadele etmeye çağırdı.

Açıklama şu şekilde:

"Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri

Kadın Cinayetlerine Karşı Mücadeleye Çağırıyor!

Biz, Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri olarak, Sinem Albeni'nin acı ve haksız ölümü karşısında derin bir üzüntü ve öfke duyuyoruz.

Sinem, kocası tarafından öldürülen emekçi bir kadın. Ve bu acı olay ise bugünkü düzenin kadına yönelik şiddet ve cinayetlerinin bir yansımasıdır.

Bu cinayet, sadece bir bireyin değil, toplumun bütününün sorunudur ve eşitsizliği temel alan sömürü düzeniyle doğrudan bağlantılıdır.

Emekçi kadınlar olarak, bu zorlu süreçte dayanışma içinde olmak ve sesimizi yükseltmek zorundayız.

Kadına yönelik şiddete, cinayetlere ve her türlü tacize karşı mücadeleyi hep birlikte büyütmeliyiz.

Hiçbir kadın, Sinem gibi acı bir sona maruz kalmamalıdır. Gelin, Antalya Kadın Dayanışma Komitesi'nin bir parçası olun!

Hep birlikte kadınların özgür, eşit ve güvende olduğu bir düzen için mücadele edelim!

Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri"