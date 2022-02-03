Antalya karanlığa gömüldü

Antalya’da etkili olan, zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü saat 11.00 sıralarında gece karanlığına büründü, Konyaaltı Sahili'nde deniz, çamur rengini aldı. Yağmur ve dolu, ilçelerde de hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşamdan beri rüzgarın etkili olduğu Antalya’da öğle saatlerinde yağmur başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı ise dalgalar nedeniyle görünmez hale geldi. Bazı vatandaşlar yağmura dışarıda yakalandı. Yollardaki su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı.