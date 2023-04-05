Antalya, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’da yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirerek, yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Antalya'da yarın saat 18.00’de başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı yurttaşları uyaran Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.04.2023 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 1400 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Ege için de uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa’da ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olmasının beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre, 06.04.2023 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çağlı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”