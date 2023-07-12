Antalya için orman yangını uyarısı

Antalya'da sıcak ve kuru havanın etkili olacağı belirtilerek, bu dönemde orman yangını riskine dikkat çekildi.

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 12 ile 17 Temmuz tarihleri arasına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Antalya çevrelerinde sıcak ve kuru havanın önümüzdeki günlerde etkili olması tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklık 40-45 derece, en düşük nem yüzde 10-20 ve zaman zaman rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/s esmesi beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.