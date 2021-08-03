Antalya Gündoğmuş'ta yangın karayoluna yaklaştı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı.

Bölgede bulunan soL muhabirleri, ilçenin birçok noktasında aktif olarak büyümeye devam eden yangının yola sıçrama ihtimalinin olduğu yerlerin olduğunu aktardı.

Gündoğmuş'ta yangının dün ilçe merkezine doğru yaklaşması üzerine ilçenin tahliye edilmesine karar verilmişti.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde süren yangın, ilçe merkezinden böyle görüntülendi

Yolların kapanmasından dolayı ilçeye bağlı Karaisa ve Senik köyleriyle iletişimin kopmuş durumda olduğu belirtiliyor. Bölgede hava söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaisa ve Senik köyleriyle iletişim kopmuş durumda.

Yangının Gündoğmuş-Antalya karayoluna sıçramak üzere olduğu aktarıldı. Soğutma ve söndürme çalışmalarının devam etmesine karşın, yangın noktalarının farklı yerlerden tekrar ortaya çıktığı kaydedildi.

Karayolu yakınında yangın noktaları farklı yerlerden tekrar ortaya çıkıyor

Gündoğmuş- Antalya yoluna sıçramak üzere olan yangını söndürme çalışmalarını itfaiye ekipleri ve yöre halkı birlikte yürütüyor. Yükselen alevlerin sürekli yer değiştirdiği belirtilirken, ekiplerin karayolu üzerinde nöbet tuttuğu aktarıldı.