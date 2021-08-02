Antalya Gündoğmuş'ta orman yangını ilçe merkezine yaklaştı

Antalya'nın Akseki ve Manavgat ilçelerinin sınırında bulunan Güğlen Dağı'nda orman yangını etkisini artırdı.

Bölgede geniş bir alanı etkisi altına alan yangının özellikle Taşlıca Mahallesi Murtiçi mevkiine doğru ilerlediği belirtildi. Sarp kayalık bir bölge olduğu için yangına kara müdahalesinin güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.

Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangını ise ilçe merkezine doğru yaklaştı.

Gündoğmuş merkezinden de alevlerin görülmeye başladığı belirtildi. İlçe merkezine en yakın köy olan Ümitköy'deki yerleşim alanlarına sirayet eden yangının engellenmesi için çok sayıda helikopter ve uçak, bölgeye su atıyor.

Çevre illerden gelen yardımlar ise Gündoğmuş Belediyesi binasının bahçesine konuldu. Yangında evlerini kaybedenlere çadır, battaniye ve yatak dağıtımı yapılıyor.