Antalya Gökbük'te Küba buluşması

Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Gökbük Köyü’nde, Küba Dostluk Derneği ve TKP Gökbük Köy Evi’nin ortak düzenlediği Küba buluşması gerçekleşecek.

"Küba’da Sosyalizm ve Yaşam" başlığıyla gerçekleşecek programda Küba’da gündelik yaşamın konu edileceği bir belgesel, Küba’daki sağlık sistemi üzerine gerçekleşecek bir sunum ve Küba’daki ABD ablukasına dikkat çekmek için "Ablukaya Karşı Boyuyoruz!" başlığında çocuklar ve yetişkinlerin birlikte yapabileceği boyama etkinliği yer alacak.

7 Ağustos Pazar günü, saat 17.00’de başlayacak programa Küba Dostluk Derneği Antalya Şube Temsilcisi Dr. Cem Taylan Erden de katılacak.