Antalya Barosu Genel Kurulu'nda işçi ve stajyer avukatların sözü kürsüye taşındı

Antalya Barosu Olağan Genel Kurulu 16-17 Ekim tarihlerinde Konyaaltı Belediyesi Nâzım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Antalya Barosu Başkanlığı için yapılan seçimde; Avukat Hüseyin Geçilmez, Avukat Cenk Soyer, Avukat Alperen Erol ve Avukat Mücahit Gündoğdu başkanlık için yarıştı. 35 sandıkta 3 bin 398 oyun kullandığı seçimi, 1894 oy alan mevcut başkan Avukat Hüseyin Geçilmez kazanarak yeniden başkanlığa seçildi.

İşçi avukatların sözü, Antalya Barosu tarihinde ilk kez kürsüdeydi

Genel kurul gündeminde Antalya Barosu İşçi Avukatlar Kurulu adına söz alan Av. Haydar Şabanoğlu, piyasalaşmaya ve emek sömürüsüne karşı hayatta kalmaya çalışan işçi avukatları mücadeleye çağırarak sorunlara ve bu sorunların çözümüne değindi.

Konuşmasına, "Türkiye işçi sınıfının kaderi ve kurtuluşu aynı taşlarla döşelidir. Haciz mahallinde katledilen meslektaşımız Ersin Arslan ile Bartın’da maden ocağında katledilen emekçiler arasında hiçbir sınıfsal fark bulunmamaktadır" diyerek başlayan Şabanoğlu, anlatılanın işçi avukatların hikayesi olduğuna dikkat çekerek, işçi avukatların her gün yaşadığı sorunların temelinde emek sömürüsünün ve patronların kâr hırsının yattığına dikkat çekti.

Konuşmasının devamında, "Biz, emeğimizle lüks araçlara bindirdiğimiz patronlarla uzlaşma eşiğini çoktan geçtiğimizin farkındayız ve bilinçliyiz. Bir aileyiz söylemlerine de, aynı gemideyiz yalanlarına da kanmıyoruz. İşçi avukatların; meslektaş kisvesi altında bizleri sömüren bir ailesi yok, hakkımızı vermeyen bir ailesi yok, mobbing uygulayan, ‘ya kabul et ya da sen gidersen yenisini 5 dakikada bulurum’ diyen bir ailemiz yok, içinde debelendiğimiz çemberi sürekli dış çeperlerinden iten bir ailemiz yok. Bizim, patronlarımız var, 5 Nisanlarda ‘Avukatlar hiçbir zaman köle kullanmadılar ama efendileri de olmadı.’ paylaşımları yapıp, asgari ücretin bir kısmını elden geri alan patronlarımız var. Bu hayalciliği artık bir kenara atmak gerekir, bugün yaşadığımızı konuşmak gerekir, avukatlar efendi de oldu, köle de kullandı" diye konuştu.

'Bu sefer kanuni düzenleme isteyeceğiz'

Şabanoğlu, ‘‘Büyük emeklerle somutlaştırılan İşçi Avukat Yönetmeliğini, yeniden vücuda getirmek gerekecek. Bu sefer kanuni düzenleme isteyeceğiz. Mücadele için, birlikte olmak gerekiyor. İşçi meslektaşlarım, iş mevzuatında okuduğumuz her kazanım, bir tarihsel emek ve eylem üzerine oturuyor, kıdem tazminatından tutun, ihbara, haksız feshe dek hiçbir şeyi bizlere kapitalist sistem ve patronlar lütfetmedi, hepsini sınıfımız kazandı" diyerek işçi avukatları hakları için mücadele etmeye çağırdı.

Stajyer avukatlardan patronlarına: Artık tercih yapma zamanı

Stajyer avukatlar adına söz alan Avukat Neşet Barış Can ise konuşmasında, "Staj süresince adliyede ve avukatlık ofislerinde saygı görmeyen, mobbinge uğrayan, özgüven kaybı yaşayan tüm stajyer avukatlar adına size sesleniyorum. Bize minnet etmenizi istemiyoruz. Sorunlarımızın er ya da geç çözüleceğinden emin bir şekilde size bir seçenek sunuyoruz. Bu sorunlar size rağmen mi çözülecek, yoksa sizin de desteğinizle mi çözülecek? Artık bir tercih yapma zamanı” diyerek her biri potansiyel işçi avukat olan stajyer avukatları sorunlarının çözümü için mücadele kararlılığını vurguladı.