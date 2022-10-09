Ankara Barosu'nun genel kurulu tamamlandı: İşçi avukatlar kürsüden seslendi

Ankara Barosu'nun 66. Olağan Genel Kurulu 8-9 Ekim tarihlerinde Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Mevcut baro başkanı Mehmet Eren Turan’ın yeniden aday olmadığı seçimlerde, Avukat Hakan Gönenç, Avukat Linda Sevinç Hocaoğulları ve Avukat Mustafa Köroğlu başkanlık için yarıştı.

Demokratik Sol Avukatlar grubunun adayı Mustafa Köroğlu 7 bin 416 oy alarak Ankara Barosu'nun yeni başkanı seçildi.

11 bin 350 avukatın oy kullandığı seçimde Avukat Hocaoğulları bin 489 oy, Avukat Gönenç bin 804 oy aldı.

Yurtsever Avukatlar adına konuşan İzdemen: İşçi avukatları görmezden gelemezsiniz

Genel kurulda yapılan konuşmalar sırasında Yurtsever Hukukçular adına söz alan Av. Asiye İzdemen stajyer ve işçi avukatların yaşadıkları sorunlara ve bu sorunların çözümlerine değindi.

Konuşmasına "İktidarıyla, patronuyla, yargıçlarıyla dört bir koldan saldırı altında kalan bir meslektaşınız olarak yaşadığımız sorunları değil bu sorunların çözümlerini anlatmak için bu konuşmayı yapıyorum" diyerek başlayan İzdemen mevcut düzenin meslekte de sömürüyü yarattığını ve bu sömürünün ancak dayanışma ve mücadele ile önüne geçilebileceğini dile getirdi.

İzdemen "İşçi avukatlar yalnızca patron avukatlar tarafından değil yasa tarafından da yok sayılmaktadırlar. İktidarın, işçi avukatların bu değerli kazanımına kayıtsız kalmayacağı aşikardı, ancak bizim de bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimiz çok açık" diye konuştu.

Patronların Ensesindeyiz İşçi ve Stajyer Avukat Dayanışma Ağı aracılığı ile bir araya gelen avukatlara da değinilen konuşmada sorunların çözümünün yasal düzenleme ile mümkün olduğunu kaydetti.

İzdemen konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli meslektaşlar; hepinize merhaba.

Bir kadın avukat, bir işçi ya da potansiyel bir işsiz avukat olarak sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bugün adliye koridorlarında, avukatlık bürolarında en temel insani şartlara dahi sahip olmadan çalışan, kendisi ve emeği görmezden gelinen, işsiz bırakılmakla tehdit edilen, taciz edilen bir avukat olarak selamlıyorum.

İktidarıyla, patronuyla, yargıçlarıyla dört bir koldan saldırı altında kalan bir meslektaşınız olarak yaşadığımız sorunları değil bu sorunların çözümlerini anlatmak için bu konuşmayı yapıyorum.

Zira staj yaparken asgari ücretin çeyreği kadar bir ücretle, bugün ise iyi ihtimalle asgari ücretle; haftanın altı günü sabah sekiz buçukta başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan bir mesaide; güvencesiz ve esnek çalışma koşullarında, “piyasa böyle” bahanesiyle, iş kanununa aykırılık bir yana insana yakışmayan şartlarda çalıştığımızı da herkes çok iyi biliyor. Biz bu piyasayı tanımıyoruz, tanımayacağız!

Sadece sorunlarımızı değil, bu sorunların çözümünü de herkes çok iyi biliyor. 2015 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkartılan İşçi Avukat Yönetmeliği bizim ekonomik ve sosyal haklarımızı güvence altına alıyor, işçi ve işveren avukat arasında imzalanmak üzere bir tip sözleşme yapılmasını öngörüyordu.

İşçilerin bu kazanımına karşı Bakanlık, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli dava açtı. Yürütmeyi derhal durduran Danıştay, netice itibariyle 2018 yılında, yasal dayanağının olmadığından bahisle yönetmeliği de tümüyle iptal etti. Bugün avukatların büyük çoğunluğunu oluşturan işçi avukatın Avukatlık Kanunu’nda yeri yok. İşçi avukatlar yalnızca patron avukatlar tarafından değil yasa tarafından da yok sayılmaktadırlar.

İktidarının, işçi avukatların bu değerli kazanımına kayıtsız kalmayacağı aşikardı, ancak bizim de bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimiz çok açık. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca dinlenmek için sürdürdüğümüz işçi avukatların hak mücadelesinin simgesi haline gelen Yönetmelikten vazgeçmiyoruz. Düşük ücretle, fazla mesai ücretleri ödenmeksizin, esnek ve güvencesiz çalışma şartlarına mahkûm değiliz. Danıştay’ın telafisi güç ve imkânsız zarar doğuracağından bahisle yürütmesini durdurduğu Yönetmelikte bizim insanca çalışma koşullarımız düzenleniyor, patron avukatların sınırsız sandıkları haklarına bir sınır getiriliyordu. Danıştay’ın telafisi güç ve imkansız zarar dediği şey, patronların kâr hırsından ibarettir ve biz en temel haklarımızı patronların kâr hırslarına feda etmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.

İlan etmekle kalmıyor mücadele de ediyoruz. Patronların Ensesindeyiz İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı ile insanca yaşama ve çalışmaya dair taleplerimizi dile getiriyor, aynı zamanda bürolardaki mobbinge, tacize karşı da mücadele veriyoruz. Bununla birlikte işçi ve stajyer avukatların mesleki gelişimini hedefleyen “Dayanışma Eğitimleri”nin de gerçekleştiriyoruz. Sorunların çözümünün, işçi avukatın adını dahi yalnızca genel kurul dönemlerinde oy alabilmek için aklına getiren patron avukatlardan değil bizim dayanışma ile ördüğümüz mücadelemizden geçtiğini biliyoruz, mücadele edeceğiz, haklarımızı kazanacağız.

İşçi avukatları görmezden gelemezsiniz, biz varız. İşçi avukatlar görmezden gelindikçe haklarımız da yok sayılmaktadır. Güvencesiz çalışma koşullarında sömürülen bizler için; haksız işten çıkarmalar, sigortasız çalıştırılmalar, asgari ücretin altında verilen ücretler, esnek çalışma saatleri, keyfi hafta sonu çalışmaları, kullandırılmayan izinler artık hayatımızın sıradan bir gerçekliği olmayacak. Tüm bu ağır sömürü koşullarına karşı kanunen savunmasız olmayı kabul etmiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz.

Yurtsever Hukukçular, tüm işçi avukatların ekonomik-sosyal haklarını garanti altına alan Yönetmeliğin arkasında durmaya devam edecektir.

İşçi avukatlar olarak Yönetmelik ile sağlanan hiçbir kazanımdan vazgeçmeyecek ve kazanımları daha da ileriye taşımak için gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İptal edilen Yönetmeliğin daha güçlü ve yaptırım gücünü haiz biçimde yeniden yürürlüğe girmesi için mücadele edeceğiz. Yasal düzenleme istiyoruz, yasal güvence istiyoruz, haklarımızı istiyoruz! Tüm işçi avukat arkadaşlarımızı kendi haklarına sahip çıkmaya ve mücadeleye çağırıyoruz."