AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz'de gerçekleşen deprem, 11.18 km derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz'de gerçekleşen deprem, 11.18 km derinlikte gerçekleşti.