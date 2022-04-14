TKP heyeti Aydos Ormanı’nda inceleme yaptı: 'AKP’nin yağma projelerine geçit vermeyeceğiz'

Aydos Ormanı, İstanbul’un en önemli ormanlık alanlarından biri. Birinci derece doğal sit alanı olan Aydos Ormanı'nın başı AKP’nin Türkiye’nin çeşitli noktalarında yaptığı "millet bahçesi"yle dertte.

AKP’li Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımına başlanan proje bölgede yaşayan yurttaşların tepkisini çekerken, projenin ormanın doğal yapısını bozacağı ifade ediliyor.

Geniş bir alana yayılması planlanan projesinin otopark alanının yapımı devam ederken, ağaç kesimine de başlandığı bildiriliyor.

TKP bölgede inceleme yaptı

Projeye sivil toplum ve çevre örgütleriyle siyasi partiler tepkilerini ve itirazlarını dile getirirken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kartal İlçe Örgütü de bugün çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İncelemeye, 3 Nisan’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıyla belirlenen milletvekili adayları, çevre mühendisleri ve gazeteciler katıldı.

Çalışma bölgesinde açıklamalarda bulunan TKP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve milletvekili adayı Aydın Can, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, kapsamlı bir eylem planını yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Aydos Ormanı

'Ormana girerken para ödemek zorundasınız'

AKP’nin 20 yılda yağma ve talan politikalarıyla doğal kaynakları, ormanların yok ettiğini ve piyasaya açtığı belirten Can, "Doğal kaynaklar, dereler, madenler, ormanlar halkın ortak malı. AKP’nin iktidara geldiği günden beri halka ait olan tüm kaynakları özelleştirdiği gibi Aydos Ormanı da özelleşmiş durumda. Ormana girerken para ödemek zorundasınız" dedi.

Can, "Burada yapılmak istenen 'millet bahçesi' projesi, doğanın talan edilmesinin yanı sıra AKP’nin siyasi ve kültürel faaliyetlerinin bir merkezi. Ayrıca bu projenin yalnızca 'millet bahçesi'yle sınırlı kalmayacağı da açık. Devam eden süreçte orman yapılaşmaya açılma tehlikesiyle de karşı karşıya. Biz halka ait olan doğal kaynakların yağmalanmasına her zaman karşı olduk, mücadele ettik. Aydos Ormanı’nı da savunacağız. AKP’nin yağma ve talan politikalara geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.