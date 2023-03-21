Antakya'daki o sokakta yalnızca bir bina yıkıldı: Müteahhidi bile olmayan binaya imar affı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Küçükdalyan Mahallesi'ndeki Ali Zeytinli Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ilkinde yıkıldı. Ali Zeytinli Apartmanı, bulunduğu Menekşe Sokak'ta yıkılan tek bina oldu. Yıkılan binada yaşamakta olan Müge Aydınlı ve Neval Aydınlı ise yaşamını yitirdi.

Söz konusu binanın inşaatında müteahhit çalışmadığı ve iki ayda arazi sahibi tarafından inşa edildiği öğrenilirken, apartmana imar affı yasasından yararlanılarak imar alındığı belirtildi.

Müge Aydınlı'nın eşi, Neval Aydınlı'nın ise oğlu olan depremzede Özkan Aydınlı, yaşanan süreci soL'a anlattı.

Beş katlı binanın depremin 10. saniyesinde çöktüğünü aktaran Aydınlı, binanın üçüncü katının zemin kata kadar indiğini ve binanın dışarıdan bakıldığında üç katlı gibi gözüktüğünü belirtti.

'Hiçbir yetkili binaya yaklaşmadı'

Kendisinin depremin ardından dört, beş saat sonra komşusu ve kuzeni tarafından enkazdan çıkartıldığını aktaran Aydınlı, arama kurtarma çalışmalarında hiç bir devlet görevlisinin olmadığını ifade etti. Aydınlı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Enkazdan dört, beş saatte çıkabildim. Herhangi bir AFAD yetkilisi yoktu. Komşum ve kuzenim çıkarttı beni enkazdan. Komşum asansör teknisyeni olduğu için onda kimi alet edevat varmış, yoksa dört, beş saatte çıkmazdım.

Eşim kucağımda vefat etti. Cenazesini üçüncü gün çıkarabildik. Kayınbabam enkazı elleriyle kazıyarak çıkarttı eşimin cenazesini. Binada çökme yaşandığı için hiçbir yetkili binaya yaklaşmadı.

Annem de bizimle aynı evde kalıyordu. Annemin cenazesini ise depremin sekizinci gününde çıkarttık. Onda da yine devlet yetkilisi yoktu, İzmir'den gönüllü olarak gelen bir ekip çıkarttı."

'Fay hattı sadece benim evimin altından mı geçiyordu?'

Yaşadıkları apartmanın inşaatında müteahhit çalışmadığını öğrendiğini belirten Aydınlı, "Ev sahibi, apartmanı kendi arazisi üzerine herhangi bir izin almadan iki ayda yapmış. Sonrasında imar affı yasasından yararlanarak apartmana imar almış" dedi.

Depremin ardından ev sahibini aradığını ve "Bütün sokakta iki cenaze çıktı, o da bizim evden" dediğini belirten Aydınlı, ev sahibinin kendisine "Kader. Fay hattı oradan geçiyormuş" dediğini aktardı.

Ev sahibinin, kendi oturduğu binanın hemen karşısındaki apartmanda oturduğunu ifade eden Aydınlı, "Onun evi, benim oturduğum evin hemen karşısında. Apartmanlar arasında sadece birkaç metre var. Onun oturduğu apartmanda hiç bir hasar yok, bu fay hattı sadece benim evimin altından mı geçiyordu?" dedi.

Aydınlı ailesinin oturduğu bina ve ev sahibinin oturduğu bina

28 Şubat'ta suç duyurusunda bulundu, gelişme yok

Aydınlı, ev sahibinin Suudi Arabistan'da da iş yaptığını belirterek, şahsın yurtdışı bağlantısı olduğuna ve yurtdışına kaçma ihtimaline dikkat çekti. Aydınlı, söz konusu şahsa yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını vurguladı.

28 Şubat tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Aydınlı, dosyanın Hatay'a gönderildiğini ifade etti. Aydınlı, dosyanın 1 Mart'ta Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini ancak söz konusu tarihten bu yana bir gelişme yaşanmadığını bildirdi.