Antakya'da oylar, toplama merkezine getirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde sandıklar açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirildi. 

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinden büyük oranda etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde; sandıklarda açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirildi.

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