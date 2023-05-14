6 Şubat depremlerinden büyük oranda etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde; sandıklarda açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antakya'da oylar, toplama merkezine getirildi
Hatay’ın Antakya ilçesinde sandıklar açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirildi.
Haber Merkezi
6 Şubat depremlerinden büyük oranda etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde; sandıklarda açılıp tutanak altına alınan oylar 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirildi.