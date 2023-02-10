Antakya'da depremde hayatını kaybedenlere yönelik defin alanı oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi. Antakya ilçesinde ise AFAD koordinasyonunda belirlenen alana defin işlemleri başladı.

İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu. Hastanedeki otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilerek defnediliyor.

Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara verilirken, cenazesini farklı bir şehre defnetmek isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.