Erdoğan: Depremlerde can kaybı 18 bin 991'e ulaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkilediği Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Ayrıca bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkenin diğer illerine tahliye edilmiştir. Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat ederken 12 bin 32 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştır.

Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir.

Bu binaların hepsini bir yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var. Gerek bakanımıza, gerek ilgili birimlerimize bu konuda gerekli talimatları verdik.

Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleriyle arama - kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olmuştur.

Kamu imkanlarını deprem bölgesi için harekete geçirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık. Bununla maalesef kendini bilmezler marketleri soyuyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar, bazıları da suistimaller peşinde koşuyorlar, OHAL devlet bu konudaki yetkileri almış.

Her zaman önceliğimiz insan olmuştur, can olmuştur, bizim bunu istismara fırsat vermeyeceğimiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından Allah’ın izniyle sorgulanamaz.

Farklı kente geçenlerin kira bedelini karşılayacağız.

Bu arada ben halkımdan bu işin istismarını yapan hangi kurum veya kuruluş, siyasi olursa olsun lütfen bunlara inanmayın, birlik ve beraberliğin olması gereken zamanda bunu istismar edenlere prim vermeyin. Şu anda ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından deprem bölgesine yardım malzemeleri yapıyor. Allah bu yardımı gönderen herkesten razı olsun. Deprem bölgesindeki yardımların belirli bir plan içerisinde toplanması, gönderilmesi ve dağıtılması gerekiyor. Aksi takdirde verilen emekler heba olur gider. Buradan tüm vatandaşlarıma tekrar sesleniyorum. AFAD’la veya Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla itibarla geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın. Bölgede en büyük problem dışarıdan gelen on binlerce aracın yol açtığı trafik, bunların taşıdığı yardımların lojistiğinin sağlanmasıdır.

Temel ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan, milletvekillerimize, öğrencilerimizden esnaflarımıza kadar her kesimden insanımıza AFAD hesaplarına yaptıkları yardımlarım her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır.

Şehirlerimizin yeniden inşası sürecinde de devlet hazinesinin yanı sıra hem milletimizin hem de dünyanın desteğine ihtiyacımız olacak. Gönlü zengin herkesin kendi imkanınca yapacağı katkıyla bu süreçte devletin yanında yer alacağından şüphe duymuyorum. Devletimiz daha önce Elazığ, Malatya, İzmir ve Van’daki depremlerde, diğer afetlerde yaraları en kısa sürede sardıysa inşallah burada da aynısını yapmaya muktedirdir.

Bu çerçevede ilk etapta AFAD Acil Yardım Ödeneği’nden az önce ifade ettiğim destekleri vereceğiz. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını yapıyoruz."