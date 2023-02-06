Antakya'da da yurttaşlar enkazda kurtarılmayı bekliyor: 'Saatler geçti!'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde de çok sayıda yurttaş enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerini bekleyen yurttaşların yakınları, seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.

Avukat Duygu İnegöllü de Antakya Odabaşı mahallesi, Kurşunlu sokak, Ilgım apartmanının enkazında kalan halası ve iki çocuğu için yardım çağrısında bulundu.

İnegöllü yaptığı paylaşımda, "Öğretmen olan halamız Lale Portakaldalı eşi ve 2 minik çocuğu göçük altında. Bina tamamen yerle bir olmuş. Kurtarma çalışmaları henüz başlamamış. Saatler geçti. Kurtarma çalışmaları acilen başlasın" dedi.