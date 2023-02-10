Antakya'da bir kişi daha enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu'da bir kişi daha arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

soL - Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu mahallesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mahallede bir kişi daha arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

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