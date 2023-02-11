Antakya Sanayi Sitesi de depremde harabeye döndü

Kahramanmaraş depreminin vurduğu 10 ilden Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sanayi siteleri de depremle birlikte yerle bir oldu. Küçük Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi'nde sağlam işyeri kalmadı. Yerleşimde araç bakım, hırdavat, boya, mobilya gibi sektörler üzerine 5 bin işyeri ve 12 bin işletme yer alıyordu.

DHA'nın haberine göre yağma olduğu iddiasıyla Antakya Sanayi Sitesi'ne askeri birliğin görev yapmaya başladığı belirtildi.

Sanayi sitesinde gıda deposu bulunan ve depremde iş yeri hasar gören Mehmet Zegli, "Hasarımız var tabi, şu anda Antakya diye bir şehir maalesef yok. Sadece sanayi değil, bütün Antakya yerle bir. Sanayi gördüğünüz gibi her şey ortada. Diyecek sözüm kalmadı. Acımız çok büyük" dedi.