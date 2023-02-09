Antakya Elektrik Mahallesi'nde insanlar belediye otobüslerinde kalıyor

TKP Kriz Merkezi'nde toplanan dayanışma malzemeleri Antakya'daki çevre mahallelere dağıtılmaya başlandı. Elektrik Mahallesi'nde insanların belediye otobüsünde kaldığı görüldü.

soL - Antakya

Türkiye Komünist Partisi'nin depremin ardından oluşturduğu Kriz Merkezi'nde toplanan dayanışma malzemeleri bugün itibariyle Antakya'nın civar mahallelerinde de dağıtılmaya başlandı.

Malzemelerin dağıtıldığı mahallelerden Elektrik Mahallesi'nde insanların belediye otobüslerinde kaldıkları görüldü. Dayanışma malzemeleri Dursunlu Mahallesi'ne de götürülürken, mahallede akşam yemeği için hazırlıklar yapılıyor.

Antakya Elektrik Mahallesi

Dursunlu Mahallesi'ne dayanışma malzemeleri ulaştırıldı

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