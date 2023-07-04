Annesinin ölümünü 30 yıldan fazla sakladı, yardım fonlarını almaya devam etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Poway ilçesinde bir adamın, annesinin ölümünü 30 yıl boyunca gizlediği ve kimliğini kullanarak 800 bin dolardan fazla yardım fonu aldığı ortaya çıktı.

San Diego'da bir federal mahkemede 'sosyal güvenlik dolandırıcılığı' ve 'kara para aklama'dan suçlu bulunan Donald Felix Zampach'ın 30 yıldan fazla bir süre boyunca kamu fonlarından 830 bin dolardan fazla para çaldığı belirtildi.

Los Angeles Times'ta yer alan habere göre, Kaliforniya Güney Bölgesi Avukatlarından Randy Grossman, "Bu suç, bu bölgede görülmüş en uzun süreli ve en büyük dolandırıcılık olabilir. Sanık, pasif olarak ölen annesinin paralarını toplamakla kalmadı. Bu 30 yıldan fazla bir süredir özenli bir şekilde işlenen bir dolandırıcılık suçu" dedi.

Zampach'ın annesi S.T.Z.'nin, 1990 yılında kendisine pankreas kanseri teşhisi konulduktan sonra Japonya'ya gittiği kaydedildi. Aynı dönemde Zampach'ın kişisel iflasını açıkladığı belirtildi. Zampach'ın, annesinin 22 Ekim 1990' tarihinde öldüğünü öğrendikten sonra, yardım fonlarını almaya devam edebilmek için kendisinin Sosyal Güvenlik numarasını bilinçli bir şekilde formdan sildiği öğrenildi.

Zampach'ın ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve annesinin adını kullanarak Poway'deki evi için 126 bin dolarlık kredi çektiği ifade edildi. Zampach, aynı zamanda annesinin Sosyal Güvenlik ve Savunma Departmanı'ndan 12 bin dolardan fazla fon parası çekti ve annesi adına birden fazla kredi kartı hesabı açtı.

Zampach, Sosyal Güvenlik Yönetimi'nin 2022'de kendisiyle iletişime geçtiğinde, annesinin hâlâ hayatta olduğunu ve Japonya'da yaşadığını söyledi.

Zampach'ın işlediği suçlardan dolayı 830 bin dolardan fazla para cezası ödemeyi ve Poway'deki evinden feragat etmeyi kabul ettiği aktarıldı.