Annesini, anneannesi ve ağabeyini öldüren çocuk tutuklandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürmüş, babasını ise ağır yaralamıştı. 14 yaşındaki F.Y., sevk ediliği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, F.Y.’nin pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İfadede F.Y. özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söyledi.

Üzerine atılı suç iddialarını anladığını ifade eden F.Y.’nin, "Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı" dediği öğrenildi.

Yaşamını yitiren aile fertleri bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.