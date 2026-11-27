Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda, “Kar” ve “Kış” isimleriyle anılan bozayı çiftinin yavrusu, annesiyle birlikte silahla öldürüldü. Kar isimli bozayı ile yavrusunun, sık sık kent merkezine indiği ve çöpleri karıştırdığı gerekçesiyle öldürüldüğü belirtildi. Olayın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün onayı ve kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildiği de öne sürüldü.

Doğa Derneği olayın aydınlatılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

Bozayıların son dönemde yerleşim yerlerine inip yemek aradığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Show TV, 21 Kasım'daki ana haber bülteninde, artan ihbarların ardından Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün olası bir saldırı ihtimaline karşı ayıların ikisinin vurulmasına karar verdiğini bildirdi.

Milli parklarda avlanmanın ve alana silahla girmenin de yasak olmasına rağmen olayın yaşanması tepki topladı. Bozayılar, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) kapsamında korunan türler arasında yer alıyor. Kara Avcılığı Kanunu uyarınca koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması yasak.

Soğuksu Milli Parkı Müdürü'nün görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Millî Parkı'nda anne bozayı ile yavrusunun vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Soğuksu Milli Parkı Müdürü'nün görevden alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Kasım'da paylaştığı yazılı açıklamada iki bozayının vurularak öldürüldüğünü doğruladı ve olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiği belirten bakanlık, olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

"Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" diye ekledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma ve süreçle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda iki bozayının vurulmasına ilişkin, Bakanlığımız Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturma devam etmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilenmesi için konuya ilişkin ilk bulguları paylaşmak gereği hâsıl olmuştur. Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir. Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir. Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir."

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