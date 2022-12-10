Anne Fatma Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: İtiraf etti...

İsmailağa Cemaati liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridiyle 'evlendirmesine' ve çocuğun yıllarca istismara maruz kalmasınına tepkiler sürerken, yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

Anne Fatma Gümüşel'in konuya ilişkin ifadesini açıklayan gazeteci İsmail Saymaz, şu aktarımı yaptı:

"Elimde bir ifade var Fatma Gümüşel kızın annesi. Bu ifade dosyada var iddianamede yok. 2 Ağustos 2022'de alınmış. Yan yana çekilmiş fotoğraf için diyor ki 'Kadir İstekli çok eskiden beri eşimin medresesinde önce öğrencilik sonra öğretmenlik yaptı. Kızım ve diğer çocukların hepsi Kadir İstekli'den ders aldı. 10 yaşından sonra kızımı Sakarya'da başka bir medreseye gönderdik. Kızım artık büyüdüğü için Kadir İstekli'den ders almasına müsaade etmedik.'

Bu fotoğrafları soruyorlar: 'Başında turkuaz örtü olan kızımdır arkasındaki Kadir İstekli'dir. Sapanca'daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşındadır. Kadir İstekli ile sarılmış halde bulunan kahverengi çekyat üzerindeki kızımdır.'

13 yaşında evlilik başlıyor."