Anne Fatma Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı: İtiraf etti...

İsmailağa Cemaati liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridiyle 'evlendirmesine' ve çocuğun yıllarca istismara maruz kalmasınına tepkiler sürerken, yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.
Anne Fatma Gümüşel'in konuya ilişkin ifadesini açıklayan gazeteci İsmail Saymaz, şu aktarımı yaptı:
Bu fotoğrafları soruyorlar: 'Başında turkuaz örtü olan kızımdır arkasındaki Kadir İstekli'dir. Sapanca'daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşındadır. Kadir İstekli ile sarılmış halde bulunan kahverengi çekyat üzerindeki kızımdır.'
13 yaşında evlilik başlıyor."