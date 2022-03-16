Anlaşma hazırlığı haberine Kremlin'den ilk yorum

İngiliz Financial Times gazetesi Ukrayna ile Rusya'nın bir ateşkes ve birliklerin çekilmesini de kapsayan bir plan hazırlığında olduğunu haberleştirdi.

RT'nin haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov haberi ne yalanladı ne doğruladı.

Peskov Financial Times'in haberine ilişkin kesin bir açıklama yapmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Sözkonusu habere göre anlaşma Kiev'in tarafsızliğını ve Ukrayna Silahlı Güçleri'nin azaltılmasını kapsıyordu.

Ukrayna: Olası Putin-Zelenskiy görüşmesinin belgeleri hazırlanıyor

Öte yandan Sputnik'in aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Müsteşarı ve Ukrayna heyeti Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşme için belgelerin hazırlanmakta olduğunu söyledi.

Amerikan PBS televizyonuna demeç veren Podolyak, "Bu savaşı sona erdirmenin tek yolu, iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşmelerden geçiyor. Bu barış görüşmeleri yardımıyla üzerinde çalıştığımız şey de bu. Devlet başkanların daha sonra müzakere edip imzalayabilecekleri belgeler üzerinde çalışıyoruz. Açıkçası, bu yakında olabilir" ifadelerini kullandı.

Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Zelenskiy'in ancak hazırlanan bir anlaşmayı imzalamak için bir araya geleceklerini ifade etmişti.