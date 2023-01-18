Ankette barajı geçemeyen MHP, ORC Araştırma'yı hedef aldı: 3'te 1'i kadar gösterilmiş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin oyunu ‘olduğunun üçte biri kadar’ gösterdiğini iddia ettiği ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki’yi hedef aldı.

Şirketin anketlerinde MHP’nin barajı aşamadığı görülüyor; Haziran 2018’de yüzde 11,1 oy alan MHP’ye Ocak 2023 araştırmasında verilen destek yüzde 6,2’ye düşmüş durumda.

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur. ORC'nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır."