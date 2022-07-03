Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında AKP'de yaşananlara değindi.

"Erken seçim tartışmaları yoğun bir biçimde devam ediyor. İktidar bloğunda da bu yılın kasım ayında erken seçim yapılması görüşü zayıf da olsa dillendiriliyor. Çünkü artan doğal gaz fiyatları ve yükselişi durdurulmayan enflasyon iktidarı her geçen gün biraz daha sıkıştırıyor ve kış koşullarını buna eklediğiniz zaman tablo iyice kötümser hale geliyor" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

'AKP içinde Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkaracağına ilişkin beklentiler yavaş yavaş kayboluyor'

"MHP’deki umutlu bekleyiş sürse de AKP içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'şapkadan tavşan' çıkaracağına ilişkin beklentiler yavaş yavaş kayboluyor. Çünkü Erdoğan’ın açıkladığı ekonominin düzelmeye başlayacağı tarihler teker teker geçiliyor ve ekonomi düzelmiyor. Sokaklardaki tepki ve itiraz nedeniyle AKP il ve ilçe başkanları bile politik bir faaliyet yapamaz durumdalar. AKP adına yapılan açıklamalar ya karikatür ya da fıkra haline dönüştürülerek dolaşıma sokuluyor.

'Anketler gizlice tahlil edildikten sonra ortadan kaldırılıyor'

Bir dönem öncesinde olumsuz tablo çizen partilileri ikna edebilen Erdoğan artık sadece 'Size katılmıyorum' demekle yetiniyor. Yani yeni bir öykü yok. Anketler de parti içindeki bu moralsizliği kalıcı hale getirmeye yetiyor. Eskiden sayfa sayfa yayınlanan AKP’yi hatta AKP’nin üzerinde Erdoğan’ı önde gösteren anketler artık gizlice tahlil edildikten sonra ortalıktan kaldırılıyor."