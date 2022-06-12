Anket sonucu: Erdoğan ikinci turda dört rakibine karşı da kaybediyor

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar bugün sosyal medya hesabından, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını paylaştı. Sencar, 3 adaylı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, kimsenin yüzde 50'yi geçemeyip, seçimlerin ikinci tura kalacağını söyledi. İkinci tur anketine göreyse, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört olası rakibinin gerisinde.

1. tur anketi: Seçim ikinci tura kalıyor

Özer Sencar, birinci tur için yaptığı paylaşımda, "CB seçiminin 3 adaylı 1. Turunda muhalefet adaylarının Erdoğan karşısındaki oy destekleri. Seçim 2.Tura kalıyor" dedi. MetroPOLL anketinde, birinci tur için dikkat çeken veri, Erdoğan karşısında sadece Mansur Yavaş öndeyken, birinci turda altılı masanın adayı olarak konuşulan diğer isimler olan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının Erdoğan'ın gerisinde olması.

CB seçiminin 3 adaylı 1. Turunda muhalefet adaylarının Erdoğan karşısındaki oy destekleri. Seçim 2.Tura kalıyor. pic.twitter.com/G0xdFpN1LC — Ozer Sencar (@ozersencar1) June 12, 2022

2. tur anketi: Erdoğan tüm adayların gerisinde

Özer Sencar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yapılan anket sonucunu, "CB seçiminin 2. Turunda Erdoğan karşısında 4 muhalefet adayının oy desteği. İlk iki aday muhtemelen kazanabilir. Diğer iki adayın şansı çok düşük. Sonucu kararsız seçmenler belirleyecek" diyerek paylaştı. İkinci tur anketinde, Erdoğan'ın tüm rakiplerinin gerisinde kaldığı belirtildi.

Sencar, 2. turda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı "muhtemelen" kazanabileceğini iddia ederken, sonucun kararsız seçmenlere bağlı olduğunu söyledi.