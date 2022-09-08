Anket sonucu açıklandı: Sizi mutlu eden konu ne sorusuna çarpıcı yanıt

Halktv'den Can Coşkun, Bulgu Araştırma'nın yaptığı anket sonucunu köşesine taşıdı.

Araştırmada ülkenin en önemli sorunu sorusu yöneltilirken, toplamda yüzde 80'in üzerinde ekonomi yanıtı geldi.

İnsanları mutlu eden konular sorulduğunda ise yüzde 70 oranında "Mutsuzum, mutlu edecek konu yok" seçeneği öne çıktı.

Coşkun'un yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Ankete katılanlara en önemli sorun/mutsuz eden konu sorulmuş.

Yüzde 60'lık katılımcı enflasyon seçeneğinde birleşmiş.

Geçim sıkıntısı diyen yüzde 21.6 ile toplamda 81.6'lık bir ekonomi bloku görünüyor.

Mülteciler yüzde 6.5 ve adalet ise yüzde 6 oranında.

İnsanları mutlu eden konular sorulduğunda yüzde 70 oranında "Mutsuzum, mutlu edecek konu yok" seçeneği öne çıkmış. Toplumun ruh haline ilişkin önemli verilerden biri.

Gündemden gidelim. Gülşen'in tutuklanması...

Tutuklama kararını doğru bulup bulmadıkları sorulmuş vatandaşa...

Yüzde 61 "Hayır doğru bulmadım" derken, yüzde 39'lik kesim doğru bulduğunu ifade etmiş.

İktidar partisi seçmeninde "Tutuklanması doğru değil" diyenler yüzde 26.3 oranında.

***

Siyaset...

"Siyasi kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?" sorusu ile başlayalım.

Yüzde 30.1 Atatürkçü,

Yüzde 24.2 milliyetçi,

Yüzde 12.2 dindar,

Yüzde 8.7 muhafazakar,

Yüzde 6.3 sosyal demokrat,

Yüzde 3.8 seküler/laik tanımlarını tercih etmiş.

Yüzde 3.1 oranında da Sosyalist/Komünist tercihinde bulunanlar var.

***

"Bu Pazar seçim olsa..."

Türkiye'nin her bölgesinden katılımla yapılan anketin sonuçları şöyle...

Kararsızlar dağıtılmış haliyle...

AK Parti %31.6

CHP %30

İYİ Parti %13.1

HDP %10.3

MHP %6.1