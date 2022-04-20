Anket sonucu 4,9 çıkınca MHP kendi anketini yaptırdı

Yaptığı açıklamalarla anket firmalarını hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendi anketini yaptırdığı ortaya çıktı.

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde oy oranı 4,9 çıkan MHP, kendi anketinde ise iddiaya göre yüzde 11 civarında çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre, parti kulislerindeki hedefin, 2018 seçimlerindeki oy oranının (yüzde 11) üzerine çıkmak olduğu belirtiliyor.

Ancak MHP'nin kendi yaptırdığı anket dışında, iktidara yakın anket firmaları da dahil MHP'nin oyu yüzde 10'un üzerine görünmüyor.