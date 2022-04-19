Bakan Soylu'dan Suriyelilerin bayram ziyareti hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Soylu, Suriyelilerin bayram ziyareti hakkında, "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var" dedi. Bakan Soylu ayrıca, "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir" ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların memleketlerine gideceklerini, bununla ilgili çalışma yapıldığını söyleyen Soylu, Suriyelilere vatandaşlık iddialarıyla ilgili, "2021 sonu itibarıyla geçici statüyle Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak 'FETÖ'yü aklamaya çalışıyor'

Çetelerle yer altı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan İçişleri Bakanı, "Kılıçdaroğlu, Hrant Dink dosyasını açarak 'FETÖ'yü aklamaya çalışıyor" ifadesini kullandı.