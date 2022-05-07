Anket sonuçları sonrası Erdoğan'dan yeni karar

Son yayımlanan seçim anketlerinde AKP'nin oylarında ve Erdoğan'ın oy oranında düşüş görülmesi üzerine, anket sonuçlarından memnun olmayan Erdoğan, kurmaylarını toplama kararı aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, kurmaylarından neler beklediğini 3-5 Haziran arasında Kızılcahamam'da anlatacak.

Bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek. Salgının ardından yapılacak ilk 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AKP'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarının masaya yatırılması, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilmesi planlanıyor. Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.