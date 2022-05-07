Komedi programı Güldür Güldür, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarını tiye alan bir skeç hazırladı.
Skeçte Nebati'nin birbirinden tuhaf açıklamalarına göndermeler yapıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Güldür Güldür'den Nureddin Nebati skeci: Oluyor mu öyle ya?
Güldür Güldür, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi tiye alan bir skeç yayınlandı.
Haber Merkezi
Komedi programı Güldür Güldür, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarını tiye alan bir skeç hazırladı.
Skeçte Nebati'nin birbirinden tuhaf açıklamalarına göndermeler yapıldı.