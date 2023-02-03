Anket sonuçları belli oldu: Kılıçdaroğlu'nun oyu tek başına yüzde kaç?

Gazeteci Murat Yetkin, KONDA yöneticisi Bekir Ağırdır’la görüşmesini kaleme aldı. Murat Yetkin, YetkinReport'ta yayımlanan yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun sadece Altılı Masa adayı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 58 oy alacağına dair bir bilgi yok" dedi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı aday olursa yüzde 58 ile kazanacağı iddiası Meclis’in muhalif mahfillerini meşgul eden konular arasında. Bu iddiayı dillendirenlere göre Altılı Masa, Kılıçdaroğlu’nu aday gösterirse, örneğin HDP desteğine de ihtiyaç olmadan ilk turda Cumhurbaşkanı seçilebilecek. İddia araştırma şirketi KONDA’ya dayandırılıyor.

KONDA yöneticisi Bekir Ağırdır’a sordum 'Düzenli anket yapıyor, bütün eğilimleri izliyoruz' dedi; 'Ama seçimden önceki perşembe günü dışında, abonelerimizden başka kamuoyuna açıklama ve raporlama yapmıyoruz. O nedenle hakkımızda kamuoyunda çıkan veriler hakkında doğru ya da yanlış yorumunda bulunmuyoruz.'

Bu ketumiyetle birlikte Ağırdır’ın şu eklemesi önem taşıyor: 'Ama şunu görüyoruz ki geniş muhalefet ittifakı olmaksızın birinci turda kazanmak henüz mümkün görünmüyor.'

Anlamı şu: Evet, KONDA anketi kendi bilgisi dışında Meclis koridorlarında yayılıyor ama yayıldığı kadarında dahi Kılıçdaroğlu’nun sadece Altılı Masa adayı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 58 oy alacağına dair bir bilgi yok."