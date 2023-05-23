Anket şirketinden 'Sinan Oğan' oyları yanıtı: Hiçbir açıklama bu dağılımı değiştirmez

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, seçimlerin ikinci turuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Sinan Bey olsun, Ümit Bey olsun, kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar. Çok değişmez. Sadece bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir" diyen Bayrakçı, "Ankette de çıktı. Bu 5,17'nin 4'te 1'i yaklaşık 1,25'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gider. Yaklaşık 3'te 1'i yani 1,8'i Kemal beye gider. 2'ye yakını da sandığa gitmez. Hiçbir açıklama bu dağılımı çok fazla değiştirmez" ifadesini kullandı.