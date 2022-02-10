Anket şirketi sahibinden 'Süleyman Soylu görevden alınacak' iddiası

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz 23 Derece Kanalı'nda ilginç açıklamalarda bulundu.

Özkiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Erdoğan tarafından görevden alınacağını iddia etti.

Soylu'nun yerine Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olacağını ileri süren Özkiraz, yeni bir çözüm sürecinin de başlayacağını, Bekir Bozdağ'ın da bu nedenle göreve getirildiğini öne sürdü.

Özkiraz'ın bu iddialarını aksine daha önce AKP'de kabine revizyonu iddiaları gündeme gelmiş, ancak kulislere Soylu'nun ismi yansımamıştı.