Anket şirketi sahibinden seçim yasasına ilişkin değerlendirme: Bir taşla üç kuş

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, AKP ile MHP'nin seçim düzenlemesini değerlendirdi.

"Seçim yasası Millet ittifakındaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları 5-6 puanlık oyun muhtemelen yaklaşık üçte biri CHP listesine oy vermeyip AKP’ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin CB adayının belirlenmesini etkiler" diyen Sencar, "Üçüncü önemli etkisi birçok ilde MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl, bir taşla üç kuş. Bakalım Millet İttifak’ı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz" ifadesini kullandı.