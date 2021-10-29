Anket şirketi sahibi Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'nin Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Kemal Özkiraz hakkında Twitter'da paylaştığı haber nedeniyle hakaret davası açtı. 3. duruşmanın görülmesine rağmen davadan haberinin olmadığını belirten Özkiraz, hakkında yakalama kararı çıkartıldığını ve polisin kendisine ulaştığını ifade etti.

Kemal Özkiraz, nöbetçi mahkamede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirtti.