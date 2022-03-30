Anket şirketi sahibi: 'Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik'

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, gazeteci Lale Özan Arslan’ın konuğu olurken, son seçim anketlerine ilişkin konuştu.

Yaptıkları son ankette katılımcılara yöneltilen “ekonomi nasıl yönetiliyor” sorusuna yüzde 83 oranına "kötü yönetiliyor" cevabı geldiğini belirten Kulat, "Bu ayki yapmış olduğumuz araştırmada ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen seçmen oranı yüzde 83. Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ekonomi kötü yönetiliyor diyor" ifadesini kullandı.