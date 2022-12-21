Anket: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?

Asal araştırma yılın son seçim anketini paylaştı.
Aralık ayında 2 bin 142 kişiyle yapılan ankette, 'Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?' diye soruldu.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, anket şirketi, katılımcılara bu soruyu isim vermeden yöneltti. Açık uslu soruda katılımcılar, 14 isim söyledi. Ankete verilen yanıtlar şöyle:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,3
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,7
- Mansur Yavaş: Yüzde 12,2
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9,2
- Meral Akşener: Yüzde 7,4
- Selahattin Demirtaş: Yüzde 7,0
- Devlet Bahçeli: Yüzde 3,0
- Muharrem İnce: Yüzde 0,9
- Ali Babacan: Yüzde 0,8
- Fatih Erbakan: Yüzde 0,6
- Ümit Özdağ: Yüzde 0,6
- Abdullah Gül: Yüzde 0,5
- Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,2
- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,2
- 'Diğer': Yüzde 2,4