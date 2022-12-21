Anket: Kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?

Asal araştırma yılın son seçim anketini paylaştı.

Aralık ayında 2 bin 142 kişiyle yapılan ankette, 'Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?' diye soruldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, anket şirketi, katılımcılara bu soruyu isim vermeden yöneltti. Açık uslu soruda katılımcılar, 14 isim söyledi. Ankete verilen yanıtlar şöyle: