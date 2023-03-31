Anket: Kılıçdaroğlu-Erdoğan farkı 3 puana yaklaştı

MetroPOLL Araştırma 13 Ocak - 14 Mart tarihlerinde 2 bin 46 kişi ile düzenlediği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ocak ayındaki ankette yüzde 45,9; şubatta yüzde 42,7 oy alan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, mart ayındaki oy oranı ise yüzde 42 olarak ölçüldü. Ankete göre Erdoğan üç ayda 3,9 puan oy kaybetti.

Ankete göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise üç ayda şöyle değişti:

Ocak: Yüzde 43

Şubat: Yüzde 41,4

Mart: Yüzde 44,6

Ankete göre Kılıçdaroğlu'nun oyu 3 ayda 1,6 puan arttı. Böylece Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 2,6 puan oldu.