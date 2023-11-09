Anket: Kadın-erkek eşitliğine karşı olanların en çok oy verdiği parti YRP oldu

MetroPOLL Araştırma’nın yöneticisi Özer Sencar, Ekim 2023 "Türkiye’nin Nabzı" araştırmasında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" anketinin sonuçlarını paylaştı.

Anket katılımcılarına “Hayatın her alanında kadın ve erkeğin eşit olmasını ister misiniz?” diye soruldu.

Katılımcıların 14 Mayıs’taki milletvekili seçiminde oy verdikleri partiye göre dağılımı açıklandı.

Buna göre kadın-erkek eşitliğine en çok "hayır" diyen kesim yüzde 40'la Yeniden Refah Partisi'ne oy verenler oldu.

AKP'ye oy verenlerden yüzde 23,4'ü hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğine "hayır" derken, bu oran MHP'ye oy verenlerde yüzde 19 oldu.

"Hayır" diyenlerde bu partileri yüzde 17,7 ile HDP/YSP seçmeninin, yüzde 16,7 ile TİP'e oy verenlerin izlemesi dikkat çekti.

Zafer Partisi'ne oy verenlerde bu oran 15,2, CHP'ye oy verenlerde 9,5 ve İYİP'e oy verenlerde 7,9 oldu.