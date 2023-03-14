Anket: Depremde en başarısız hükümet, en başarılı madenciler

6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde çok sayıda enkaza günler sonra müdahale edilmiş, depremzedeler çadır beklerken Kızılay ürettiği çadırları yardım kuruluşlarına satmıştı. Tepkilere ve protestolara neden olan ihmaller anketlere de yansıdı.

İpsos Araştırma Şirketinin 1-3 Mart tarihlerinde yaptığı ankete göre afet yönetiminde en başarısız bulunan üç kurum hükümet, Kızılay ve AFAD olurken, sürecin başarılı görülenler madenciler oldu.

Kamu kurumları son sırada

Deprem çalışmalarında en başarılı bulunanların sıralaması şöyle:

Madenciler %91 Diğer ülke arama kurtarma kurumları %86 AHBAP %85 Diğer şehirlerden gelen belediyeler %82 Diğer sivil toplum kuruluşları %71 AFAD %55 Kızılay %41 Hükümetler ve bakanlıklar %38

Kızılay'a destek eridi

Deprem döneminde Kızılay’ın çalışmasını başarısız bulanların oranı yüzde 57'ye ulaşırken, başarılı bulanların oranı yüzde 30'da kaldı.

"Kızılay’ın çadır satmasını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 72'si "yanlış buluyorum" yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 64’ü depremden önce Kızılay’a yardımda bulunmuş olduğunu belirtirken, "Bugünden sonra Kızılay’a yardımda bulunmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 66 "hayır" dedi.