Anket: Almanya'da her 4 işletmeden 1'i işten çıkarmalar planlıyor

Almanya ve Avrupa'da Aile İşletmeleri Vakfı'nın (Die Stiftung für Familienunternehmen in Deutschland und Europa) yaptırdığı ankete göre, işten çıkarma planlayan şirket sayısı Nisan ayından bu yana yüzde 11 arttı.

Ankete göre, işletmelerin yüzde 25'i için işten çıkarmalar, "artan enerji fiyatlarına karşı koymak için bir önlem" olarak ilk planda geliyor. Vakfın Nisan ayında yaptığı son ankette, işletmelerin sadece yüzde 14'ünün bunu planladığı belirtilmişti.

Söz konusu anket Ifo tarafından Eylül ayında çoğu aile şirketi olan bin 60 işletme arasında gerçekleştirildi.

Ankete katılan işletmelerin yaklaşık yüzde 90'ı, ürünlerine zam uygulamayı düşündüklerini ya da zaten fiyatları yükselttiklerini söyledi.

Mart ayındaki yüzde 6'lık bir kesim üretimi durdurmayı düşündüğünü beyan ederken, bu oran Eylül ayında yüzde 13'e yükseldi. Aynı zaman diliminde üretimini yurtdışına taşımayı düşündüğünü söyleyenlerin sayısıysa yüzde 6'dan yüzde 9'a yükseldi.

Vakfın istatistiklerine Almanya'da kayıtlı olan işletmelerin yaklaşık yüzde 90'ı "aile şirketleri"nden oluşuyor. Bu firmalar 2016 yılında satışların yüzde 52'sini oluştururken ve toplam işgücünün yüzde 58'ini istihdam ediyor konumdaydı.

Aynı vakfın yayınladığı verilere göre Almanya'daki aile şirketleri arasında, gaz ve elektrik fiyat krizinden etkilenmemek adına "farklı enerji kaynakları kullanmaya yönelenler veya bunu planlayanların" oranıysa yüzde 48 oldu.