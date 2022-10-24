Ifo: Alman şirketleri krediye erişimde zorlanıyor

Bugün yayınlanan bir ankete göre, şu anda yeni kredi arayan Almanya menşeli firmaların yüzde 24,3'ü kredi bulamadıklarını kaydetti.

Anketi yürüten Ifo enstitüsü, 24,3'lük rakamın 2017'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Ifo'nun anket başkanı Klaus Wohlrabe, "Zorlu ekonomik iklim şu anda bankaları daha temkinli hale getiriyor" yorumunda bulunurken, enflasyon ve enerji arzına ilişkin endişelerin bankaları kredi verme yönünde isteksizliğe ittiğini kaydetti.

Ifo, hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 28,8'inin, kimya şirketlerinin yaklaşık yüzde 8,4'ünün, perakende sektöründeki şirketlerin yüzde 15'inin ve otomobil üreticilerinin yüzde 22,5'inin kredi bulmakta zorluk yaşadığını bildirdi.

Enstitüye göre, banka kredilerine bağımlılıkları nedeniyle küçük işletmeler ve serbest çalışanlar bu durumdan en çok etkilendi.

Almanya'da hükümet gelecek yıl için yüzde 0,4'lük bir daralma öngörüyor.