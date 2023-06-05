Anket: Almanya'da AB üyeliğine şüpheyle bakanların sayısı arttı

Almanya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Alman toplumunda Avrupa Birliği'nin (AB) cazibesine şüpheyle yaklaşanların sayısı son üç yılda yüzde 12 puan arttı ve artık daha az Alman vatandaşı AB üyeliğini faydalı buluyor.

Alman kamu yayın kuruluşu ARD tarafından Infratest dimap'a yaptırılan ankete katılan 1302 kişinin yüzde 27'si AB üyeliğinin çözüme yardımcı olduğundan daha fazla soruna yol açtığını düşünürken, yüzde 26'sı da Temmuz 2020'ye göre 14 puanlık bir düşüşle daha fazla avantaj gördüğünü söyledi.

Yüzde 41'lik bir kesim ise bunun karışık bir durum olduğu görüşünü bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre katılımcıların üçte ikisi AB üyeliğinin daha fazla güvenlik sağladığını söylerken, bu oran Mayıs 2019'a kıyasla 10 puan düştü, yüzde 56'sı ise dört yıl öncesine kıyasla 22 puanlık bir düşüşle AB'de kalmanın Almanya için iktisadi açıdan faydalı olduğunu belirtti.

Sadece yüzde 14'lük bir kesim Almanya'nın AB'den çıkmasını isterken, yüzde 79'luk bir kesim bu fikri reddetti.

Ukrayna konusundaki soruya yüzde 52'lik bir çoğunluk, Şubat 2023'e kıyasla 6 puanlık bir düşüşle, ülkenin eninde sonunda AB'ye katılmasını istediği yanıtını verirken yüzde 37'lik bir kesim ise bu üyeliğe karşı olduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yaklaşık yarısı, Mayıs 2019'a kıyasla 9 puanlık bir düşüşle AB'nin ortak bir orduya sahip olmasını istediklerini kaydetti. Değişmeyen yüzde 32'lik bir kesim ise böyle bir projeyi desteklemeyeceğini vurguladı.

AB'nin jeopolitik konumuna dair soruya Nisan 2014'e kıyasla 5 puanlık bir artışla yüzde 53'lük bir kesim, birliğin uluslararası toplum tarafından ciddiye alınmadığına inandığını belirtirken, her 10 Almandan dördü ciddiye alındığını ifade etti.

Büyük bir çoğunluk AB'nin ABD ile işbirliğini sürdürmesi ya da güçlendirmesi gerektiğini söylerken yüzde 42'si her zamanki gibi iş yapmaktan ya da Çin ile daha güçlü bağlardan yana görüş belirtti.