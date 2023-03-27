Ankara'ya yürüme kararı alan Mata işçilerine polis ablukası: 'İşçilere değil, patronlara barikat'

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Mata Otomotiv’de çalışan işçilerin iş sağlığı, güvenliği ve yüzde 25 ek zam talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi 27. gününde büyüyor.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler, Mata Otomotiv işçileri de seslerini daha da yükseltmek ve taleplerini siyasi partilere ve bakanlıklara bildirmek üzere Ankara’ya yürüyüşe geçmek için Tuzla Serbest Bölge önünde toplandı. Hak talebiyle İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi önünde bir araya gelen işçiler polis ablukasına alındı. İşçilerin karşısına, çok sayıda polis, çevik kuvvet ve TOMA yığıldı.

İşçiler, 49 TL olan saatlik ücrete yüzde 25 ek zam ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

TKP İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı Gülşen Babacan, Hilal Ataş ve TKP Kocaeli Milletvekili Adayı Aydaner Aktaş hakları için direnen işçilerle yan yanaydı.

Bir işçi astım krizi geçirdi

Birleşik Metal-İş, polisin barikat kurarak işçilerin yürümesinin engellediği belirtildi. Sendaki ayrıca yaşanan kargaşada bir işçinin astım krizi geçirdiğini belirtti.

Yaşanan polis saldırısında Mata İşçisi astım krizi geçirdi

Mata Otomotiv işçilerine polis ablukası

Saat 10.00 sıralarında yürüyüşe geçme kararı alan işçiler, çok sayıda polis ve TOMA ile ablukaya alındı. Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, polisi işçilerin eylemini engellediği yürümelerine izin vermediği belirtiliyor.

#Mata İşçisi yürüyüş de kararlı. İşçilere değil hırsızlara barikat pic.twitter.com/J6yo85faDS — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) March 27, 2023

'İşçi burada, adalet nerede'

Saat 10'da başlaması beklenen yürüyüş polisin ablukası nedeniyle başlayamadı. İşçiler ise hakları için yürümekte kararlı. İşçiler, 49 TL olan saatlik ücrete yüzde 25 ek zam ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

TKP Milletvekili adayları işçilerin yanında

TKP İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı Gülşen Babacan, Hilal Ataş ve TKP Kocaeli Milletvekili Adayı Aydaner Aktaş hakları için direnen işçilerle yan yanaydı.

Hilal Ataş, "Haftalardır mücadele eden ve işten çıkarılan #Mata işçilerinin yanındayız. Ankara'ya yola çıkmak isteyen işçileri engelleyemezsiniz. Direnen işçiler eninde sonunda hakkını alacak" açıklamasını yaptı.

Haftalardır mücadele eden ve işten çıkarılan #Mata işçilerinin yanındayız. Ankara'ya yola çıkmak isteyen işçileri engelleyemezsiniz.

Direnen işçiler eninde sonunda hakkını alacak. @BirlesikMetal @istanbul_tkp pic.twitter.com/aZcKibOSCo — Hilal Ataş (@HilalAtas__) March 27, 2023

"İşçi burada, adalet nerede" diye soran işçilerle birlikte haklı taleplerini haykırdıklarını dile getiren Gülşen Babacan, "Emniyet güçleri barikatı haklarını arayan işçilere değil haklarını gasp eden patronların önüne koysun!" tepkisini dile getirdi.

Bugün kötü çalışma koşullarına, düşük ücret zammına direnen #Mata işçileriyle “İşçi burada, adalet nerede” diye haykırdık. Emniyet güçleri barikatı haklarını arayan işçilere değil haklarını gasp eden patronların önüne koysun! https://t.co/eapthrxcJa — Gülşen Babacan (@bbglsen) March 27, 2023

TKP Kocaeli Milletvekili Adayı ve metal işçisi olan Aydaner Aktaş şunları söyledi:

"Bu ülkede alınterinden başka sermayesi olmayanlar siyasetin solunda yer almak zorundalar. AKP ve benzerlerine oy vererek; bu ülkede garibanın, yoksulun, alınterinden başka sermayesi olmayanların yüzünün gülmeyeceği bu tabloda açık. İşçiler hakları için, yarınları için, çocukları için örgütlenecek. Örgütlenmekten, yan yana gelmekten başka çaremiz yok. Ben de Türkiye Komünist Partisi’nin bir metal işçisisi milletvekili adayı olarak işçi arkadaşlarımın onur mücadelesini sonuna kadar destekliyorum."

Kötü çalışma koşullarına,düşük ücret zamlarına karşı direnen #mata işçilerinin yanındayız.

Metal işçisi TKP millet vekili adayı olarak işçi kardeşlerimizin onurlu mücadelesini sonuna kadar destekliyorum. pic.twitter.com/fnSK1jkfj6 — Aydaner Aktas (@AktasAydaner) March 27, 2023

TKP: Mata işçisi hakkını alacak

Türkiye Komünist Partisi de işçilerle dayanışma mesajı paylaşarak, üyeleri ve milletvekili adaylarıyla işçilerin yanında olduklarını söyledi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

"Dünyanın en lüks otomobil markalarına parça üreten bu fabrikada, kötü koşullarının düzeltilmesi ve ücret artışı talep eden 650 işçi tazminatsız işten atıldı. Üyelerimiz ve milletvekili adaylarımızla, Ankara yürüyüşü engellenen #MataOtomotiv işçilerinin yanında, Serbest Bölge'deyiz. #matai̇şçisihakkınıalacak"