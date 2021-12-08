Ankaray seferleri duracak

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesi tren raylarında çatlakların tespit edilmesi ve yolcu güvenliği için risk oluşturması nedeniyle 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak.

Bu tarihler arasında yolcu taşımacılığı ve işletmeye kapatılacak olan ANKARAY'da vatandaşların mağdur olmaması için 300 hat numaralı otobüsler ANKARAY güzergâhı üzerinde AŞTİ-DİKİMEVİ arasında hizmet verecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ANKARAY İşletmesi 13 Aralık'ta normal seferlerine yeniden başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

“Ankaray, 25 yıl sonra yapılacak makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecektir.

Belirtilen tarihlerde vatandalarımızın mağdur olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı EGO otobüsleriyle ek seferler düzenlenecektir. ”