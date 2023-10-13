Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında rantın ve talanın tarihi konuşuldu

Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyetin 100. yılında başkentte gericilik ver sermaye saldırısı" başlıklı bir etkinlik gerçekleşti.

Ankara’daki kent suçlarının; sermaye ve gericiliğin simge mekanlara saldırılarının ve “yerel seçimlerde yönetim el değiştirse de devam eden Gökçek döneminin konuşulduğu etkinlikte, Anıtpark Forumu'ndan Önder Algedik, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Eski Başkanı Ali Ulusoy ve TKP Parti Meclisi Üyesi Burçak Özoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Osmanlıya karşı yeni bir ülkenin işareti: Ankara

Etkinlikte söz alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Eski Başkanı Ali Ulusoy, yaptığı konuşmada, bundan tam 100 yıl önce 13 Ekim gününde Ankara'nın başkent ilan edilişine dikkat çekerek, cumhuriyet mücadelesinin mekanı olarak Ankara'daki siyasal ve kentsel dönüşümü anlatan bir konuşma yaptı.

Ulusoy yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Bugün 13 Ekim yani Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100. yılı. Bunun bizlere verdiği bir mesaj var. Yani 100 yıllık cumhuriyetin bugün karşı karşıya olduğu ekonomik, siyasal ve ideolojik saldırı var. Kentler üzerinden ilerleyen bir ideolojik kavga var ve bu savaşın mekanı da yaşadığımız kentler. Özellikle de cumhuriyetin başkenti Ankara.

Ankara yeni bir ülke kurma, saltanatı ve hilafeti reddetme ülküsünün bir mekanı. Bu uzun soluklu bir mücadele çünkü savaştan çıkmış bir ülke, tahrip olmuş, her anlamda birçok şeyi kaybetmiş, kentler kırsal üretim ilişkisinin bir parçası ve henüz sanayileşmenin ıskalandığı bir dönemden söz ediyoruz. İşte bu mücadelenin mekanı da Ankara.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Eski Başkanı Ali Ulusoy

Burada kurucu irade ile planlı gelişmeyi birlikte ele almalıyız. Ankara'nın başkent ilan edilmesi ile gelişip büyümesi bir karara alınmış oluyor esasında. İşte bu süreç de bir planlamanın konusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kentin tarihinde kurucu iradeniz izlerini görmek mümkündür. Opera binasından hava kurumuna, meclis binasından kız meslek lisesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne kadar birçok şeyde kurucu iradeyi görmek mümkündür. Ankara'da silinmek ya da ortadan kaldırılmak istenen değerler de bunlarla ilişkilidir."

'Ankara'nın yüzyılı bir mücadelenin yüzyılıdır'

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan TKP Parti Meclisi Üyesi Burçak Özoğlu, Ulusoy'un konuşmasının ardından kısa bir değerlendirme yaparak sözü Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik'e bıraktı.

Önder Algedik, yaptığı konuşmada, hem Ankara'nın bugün karşı karşıya kaldığı ideolojik saldırıya hem de buna karşı verilecek mücadelenin boyutlarına değinen bir konuşma yaptı. Algedik konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu kentin tarihi aynı zamanda ciddi verilen mücadelelerin tarihidir. 1970'lerin ortasında İspanyol anarşistlerin idamına karşı Vedat Dalokay'ın İspanya Büyükelçisi'nin gazını, suyunu, elektriğini kestiğini biliriz. Böyle bir belediye başkanı çıkarmış bir kentten söz ediyoruz. Çok ileri devrimci örnekler var bu kentte. Sıradan, basit, sosyal demokrat örneklerden bahsetmiyorum.

Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik

Ankara Gezi'yi yaşamış bir kenttir. Burası mücadelenin başkentidir. Ancak aynı şekilde Ankara rantın da kentidir.

1930'larda yapılan evlerin 1950'lilerde nasıl yıkıldığını iyi biliriz. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında anlatılır mesela. İstanbul'dan gelen emlak zenginlerin nasıl zengin olduğu New York'ta nasıl yerler satın aldığından söz eder. Yani buraya sınıflar mücadelesinden de bakabilirsiniz, rantın ve talanın penceresinden bakabiliriz.

Mesela bugün Ankara'da Devlet Konservatuarı'nı kim yıktı? Melih Gökçek mi? Hayır Mansur Yavaş yıktı. Yani aslında burada rant ve talandan bakınca bir süreklilik fark ediyoruz."

Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında yapılan etkinlikte Ankara'daki rantın ve talanın öyküsü anlatılırken, Ankaralı emekçilere, kente ve kentin geleceğine sahip çıkılması için mücadele çağrısı yapıldı.