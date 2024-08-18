Ankaralı Küba dostları Fidel için bisiklet konvoyunda buluştu

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve José Martí Küba Dostluk Derneği’nin ortaklaşa olarak bu yıl ilkini düzenlediği Fidel İçin Bisiklet Konvoyu’na çok sayıda Küba dostu katıldı. Geçtiğimiz günlerde José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından yapılan çağrıda “Comandante Fidel Castro'nun 98. doğum yıldönümünde Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'yle birlikte düzenlediğimiz bisiklet konvoyuna davetlisiniz! Fidel için, Küba için, Ablukaya karşı bisikletini al gel ve konvoyumuza katıl!” ifadelerine yer verilmişti.

Küba Devriminin tarihsel önderi Fidel Castro Ruz’un geçtiğimiz 13 Ağustos’ta 98. doğum yıldönümüydü. Bugün sabah saatlerinde Küba dostları hem Fidel’in doğumgünü için hem de ABD’nin uyguladığı dünyanın en uzun soykırımı kabul edilen ablukaya karşı Türkiye’den ses vermek için Ankara’da Anıtpark’ta buluştular. Bisikletleriyle, dövizleriyle, sloganlarıyla Küba’ya dayanışmalarını ilettiler.

Etkinlikte José Martí Küba Dostluk Derneği adına konuşan Aslıhan Çakaloğlu sözlerine “Bugün burada sadece Küba’ya değil bütün dünya halklarına malolmuş Fidel Castro’nun doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Ve ayrıca neredeyse Küba Devrimi ile yaşıt olan ABD ablukasına karşı mücadeleyi güçlendirmek için de bir araya geldik” şeklinde başladı. ABD’nin uyguladığı ablukanın şartlarının gün geçtikçe ağırlaştığını belirten Çakaloğlu, ABD’nin son yıllarda Küba’yı teröre destek veren ülkeler sözde listesine ekleyerek Küba’yı hakkı olan pek çok şeyden mahrum ettiğini söyledi. Çakaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimiz hatırlayalım; Covid-19 pandemisi esnasında okyanusun ortasında mahsur kalan İngiliz yolcu gemisi MS Braemar’a kapılarını açan, başka ülkelerdeki felaketlerde oradaki halkların desteğine koşan Küba, nasıl olur da teröre destek veren ülkeler sözde listesinde yer alabilir? Bunlar sadece ilk anda aklımıza gelenler, bunun çok daha fazlasını yaptı Küba Devrimi. Küba Devrimi başarıya ulaştığı daha ilk anlardan itibaren dünya halklarıyla olan dayanışmasını gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Küba halkını ekonomik olarak boğmayı amaçlayan abluka derhal kaldırılmadılır. Küba derhal o sözde listeden çıkarılmalıdır.”

Fidel İçin Bisiklet Konvoyu’na katılan Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacios, etkinliğe katılan tüm Küba dostlarına Küba halkı adına dayanışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin sonunda Fidel’in 98. doğum yıldönümü için pasta kesildi.